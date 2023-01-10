Постачають другосортну зброю: аналітик розповів, які країни допомагають РФ воювати проти України

Побічно західні джерела стверджують, що КНДР постачає РФ стрілецьку зброю, якою воюють "вагнерівці".

Росія отримує військову допомогу з-за кордону / Фото УНІАН

Росія отримує військову допомогу з-за кордону, зокрема з Ірану, Північної Кореї та можливо Китаю. Політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв'ю Главреду розповів, як це впливає на війну в Україні.

За словами аналітика, якби Іран не постачав РФ дрони-камікадзе, то атаки України з повітря "захлинулися б". Справа в тому, що ракетні обстріли не давали Росії того ефекту, на який вона сподівалася, але іранські дрони дозволили перенапружити нашу систему ППО.

"Що стосується балістичних ракет, то з ними досі незрозуміла ситуація. Однак Іран передбачає для себе певні обмеження, плюс він має свої плани на Близькому Сході, Аравійському півострові, тому він не поспішає віддавати Росії надлишковий запас. Тому певна кількість таких ракет може бути передана РФ, які та одразу ж вистрілить", - припустив Чорновіл і додав, що це не буде для України катастрофою.

"Тим більше, що в разі застосування таких ракет, автоматично знімається питання про надання Україні німецьких ЗРК Patriot. Поки Німеччина не дає їх доставляти далі Польщі, але згодом у Німеччині можуть заявити, що не будуть проти передати ці установки Україні. Це така хитромудра політика, якою користується низка країн-членів НАТО", - пояснив він.

Що стосується Північної Кореї, то ця країна може постачати в РФ надлишки своєї другосортної зброї в обмін на певні товари для виживання.

"Побічно західні джерела стверджують, що таку зброю, в основному стрілецьку, постачають "вагнерівцям". Тобто Північна Корея не надає Росії стратегічно важливих оборонних ресурсів", - сказав Чорновіл.

Стратегічно важливі ресурси Росії могла б надати КНР, але, це країна з більш мудрою владою, вважає Чорновіл.

"На щастя, Китай вміє рахувати. Адже їх попередили про те, що вони втратять в такому випадку, тому що навіть заборона торгівлі європейських і американських компаній з Китаєм піддає цю країну катастрофі. Особливо враховуючи, що Китай і без того зараз переживає складний період в економіці у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Китай - не Росія, яка готова дати своїм громадянам пухнути від голоду заради того, щоб її лідер був на висоті", - пояснив аналітик.

При цьому Чорновіл не виключив, що хоча Китай не постачатиме зброю безпосередньо, але через Китай та Індію "сірим" експортом до РФ можуть потрапляти мікросхеми та інші комплектуючі.

"Тому це буде підтримкою для російської "оборонки", яка зараз активно працює. Росія і зараз може виробляти понад 40 ракет на місяць, що дозволить їй раз на місяць робити щонайменше один повноцінний залп по інфраструктурі України і тримати нас в постійній напрузі", - резюмував він.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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