Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Наслідки для Путіна страшні: експерт назвав рішення, якого боїться диктатор

Анна Косик
17 червня 2025, 16:35
350
Путін не боїться витрачати багато ресурсів на війну, але з одним рішенням він вкрай обережний.
Путин, армия РФ
Путін боїться оголошувати мобілізацію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Загородній:

  • Є кілька причин, через які у Росії не оголошують мобілізацію
  • Путін боїться нових заколотів

Побутує думка, що у країни-агресорки Росії є необмежений людський ресурс, завдяки якому вона може воювати в довгу і при цьому не зважати на великі втрати. Водночас в РФ досі не оголошують мобілізацію, натомість залучали військових з КНДР. На це є причини.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, оголошення мобілізації в Росії могло б похитнути стабільність диктаторського режиму та трудових ресурсів.

відео дня

Дивіться відео про те, які слабкі місця є в Росії:

Ще одним чинником є те, що росіяни можуть як і в вересні 2022 року не дуже добре відреагувати на мобілізацію, а кремлівський диктатор цього боїться не на жарт.

"Путін таки боїться бунтів. Адже заколот Пригожина показав, що достатньо лише кількох тисяч людей, щоб знести владу", - пояснив Загородній.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що у 2025 році РФ планує залучити щонайменше 280 тисяч солдатів. Мобілізуватимуть здебільшого "спецконтингент" – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають судимості, борги або знаходяться під слідством.

Нещодавно, як писав Главред, стало відомо, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами

Раніше повідомлялося, що виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматись про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

Більше новин:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Тарас Загородній Мобілізація в Росії Військові КНДР у Курській області
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тільки тоді Москва відчує війну": Загородній назвав головні слабкі місця Росії

"Тільки тоді Москва відчує війну": Загородній назвав головні слабкі місця Росії

18:45Війна
Тіла розірвані, важко ідентифікувати: скільки людей загинули внаслідок атаки

Тіла розірвані, важко ідентифікувати: скільки людей загинули внаслідок атаки

18:40Україна
"Коли це було?": Трамп здивував реакцією на масований удар РФ по Україні

"Коли це було?": Трамп здивував реакцією на масований удар РФ по Україні

17:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"У під'їзді, який склався": шеф Ярославський розповів про біду

"У під'їзді, який склався": шеф Ярославський розповів про біду

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Останні новини

18:59

У Житомирі серед білого дня на вулиці сталась стрілянина - що відомо

18:45

"Тільки тоді Москва відчує війну": Загородній назвав головні слабкі місця РосіїВідео

18:40

Тіла розірвані, важко ідентифікувати: скільки людей загинуло внаслідок ударів по КиєвуФото

18:34

Ціни злетіли на 29%: через дефіцит в Україні різко подорожчав популярний овоч

18:07

Як виростити велику лохину: що треба зробити в перший місяць літа

Росії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - ГорбачРосії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - Горбач
17:48

Курс долара "підскочить" під 45 грн: українцям розкрили тривожний сценарій

17:47

Мільйон росіян здатні пригнати на війну: як Україна може перекрити кисень РФВідео

17:35

"Коли це було?": Трамп здивував реакцією на масований удар РФ по УкраїніФотоВідео

17:30

Україна почала виконувати угоду з США: ЗМІ дізнались, де і що будуть добувати

Реклама
17:28

Кого потрібно покликати додому 18 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

17:25

Чому кіт будить господаря кожного ранку - пояснення здивує багатьохВідео

16:49

Українцям пообіцяли виплати до 3100 грн: хто може отримати і куди звертатися

16:35

Наслідки для Путіна страшні: експерт назвав рішення, якого боїться диктатор

16:28

Долар різко полетів вниз, євро залишається вище 48 грн: новий курс валют

16:17

Що буде з цінами на пальне у червні - названо фактори, що впливають на вартість

16:11

Все горить, люди кричать від болю: кадри з першими хвилинами після ударів по КиєвуФотоВідео

16:09

Хто втік з в’язниці: треба вгадати всього за 8 секунд

16:08

Як відучити котів від туалету на грядках та в саду: дієві ідеї для господарів

15:54

Кім Чен Ин знову відправить на Курщину тисячі північнокорейців: в РФ назвали мету

15:39

Благодійники завітали до поранених бійців ЗСУ

Реклама
15:28

"Москва - ключ до всього": названо реальний сценарій краху режиму ПутінаВідео

15:15

РФ втратить здатність воювати до кінця 2025-го: експерт сказав, що треба зробити УкраїніВідео

15:10

Не перекласти жодною мовою: 5 унікальних українських слів, незрозумілих іноземцям

14:57

Кейт Міддлтон жорстко приструнила молодшого сина Луї

14:56

США згорнули важливу групу, яка мала прискорювати мирні переговори - ЗМІ

14:51

Українців попередили про подорожчання бензину і дизеля: коли чекати на зростання цін

14:30

У віці 57 років помер актор фільму "Ліло і Стіч"

14:29

Нові правила мобілізації в Україні: чого хоче Захід та кого призвуть першимиВідео

14:11

Юрій Феліпенко загинув на фронті: вдова актора-воїна розповіла, де і коли відбудеться прощання

14:07

Верховна Рада призначила нового Генпрокурора – що про нього відомо

14:03

Температура впаде і побільшає дощів: в Україні скоро різко зміниться погода

13:56

"Під завалами все життя": Зеленська розповіла про трагедію після атаки РФ

13:55

Погляд на історію зміниться: якими були перші поселення на території УкраїниВідео

13:51

ТОП-4 знаки на порозі змін у коханні: кому доля готує щасливі сюрпризи

13:50

Серце розбите: Софія Ротару вийшла на зв'язок і показала зруйнований будинок у Києві

13:49

Загроза "блекауту" для Києва та 9 областей: прогноз термінів знеструмлення

13:00

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійВідео

12:55

Тактика залякування в дії: українців попередили про загрозу нової атаки РФ

12:53

Китайський гороскоп на завтра 18 червня: Козлам - бунт, Півням - ризик

12:50

Просування ворога призупинили: військовий розповів про ситуацію на Сумщині

Реклама
12:46

"Пекельні санкції": експерт пояснив, як Захід може "задушити" економіку РФВідео

12:22

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

12:16

Трамп достроково поїхав із G7 і "наїхав" на Макрона: що відомо

12:02

Чому кактус не росте: головні причини та поради для порятунку

12:01

Розширення коридору: названо 2 важливі точки, які РФ обрала для наступу

11:54

Ціна впала більш як на 40%: в Україні став доступніший сезонний овоч

11:50

Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальнеПогляд

11:45

Чи чекає на українців податок на продаж особистих речей: у ВР сказали, до чого готуватися

11:13

Може наступати: Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу

11:09

Гороскоп Таро на завтра 18 червня: Овнам - болюча правда, Левам - перевірка стосунків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти