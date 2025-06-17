Наслідки для Путіна страшні: експерт назвав рішення, якого боїться диктатор

Путін не боїться витрачати багато ресурсів на війну, але з одним рішенням він вкрай обережний.

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Путін боїться оголошувати мобілізацію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Загородній:

Є кілька причин, через які у Росії не оголошують мобілізацію

Путін боїться нових заколотів

Побутує думка, що у країни-агресорки Росії є необмежений людський ресурс, завдяки якому вона може воювати в довгу і при цьому не зважати на великі втрати. Водночас в РФ досі не оголошують мобілізацію, натомість залучали військових з КНДР. На це є причини.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, оголошення мобілізації в Росії могло б похитнути стабільність диктаторського режиму та трудових ресурсів.

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Ще одним чинником є те, що росіяни можуть як і в вересні 2022 року не дуже добре відреагувати на мобілізацію, а кремлівський диктатор цього боїться не на жарт.

"Путін таки боїться бунтів. Адже заколот Пригожина показав, що достатньо лише кількох тисяч людей, щоб знести владу", - пояснив Загородній.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що у 2025 році РФ планує залучити щонайменше 280 тисяч солдатів. Мобілізуватимуть здебільшого "спецконтингент" – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають судимості, борги або знаходяться під слідством.

Нещодавно, як писав Главред, стало відомо, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами

Раніше повідомлялося, що виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматись про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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