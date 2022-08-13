Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФ

Джим Хокенгалл не очікує вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.
Існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим, заявив глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл.
Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь. Про це британський військовий розповів в інтерв'ю ВВС.
Незважаючи на тиск українських військ на окупантів на півдні, глава британської розвідки не очікує вирішального зсуву на півдні в найближчі місяці.
На його думку, незважаючи на очікувані "контратаки і контрнаступи", цього року обидві сторони не досягнуть вирішальної переваги.
Співрозмовник звернув увагу на те, що після повномасштабного вторгнення РФ сила єдності Заходу і опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління і тилове забезпечення були "поганими".
Хокенгалл додав, що між політичним і військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.
Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.
Серед них він назвав необхідність визнання РФ державою-спонсором тероризму.
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