УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФ

13 серпня 2022, 11:29

Джим Хокенгалл не очікує вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.

Танк армії РФ
Знищена бронетехніка армії РФ / Фото УНІАН

Існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим, заявив глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь. Про це британський військовий розповів в інтерв'ю ВВС.

Незважаючи на тиск українських військ на окупантів на півдні, глава британської розвідки не очікує вирішального зсуву на півдні в найближчі місяці.

На його думку, незважаючи на очікувані "контратаки і контрнаступи", цього року обидві сторони не досягнуть вирішальної переваги.

Співрозмовник звернув увагу на те, що після повномасштабного вторгнення РФ сила єдності Заходу і опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління і тилове забезпечення були "поганими".

Хокенгалл додав, що між політичним і військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Серед них він назвав необхідність визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Читайте ще:

війна Росії та України британська розвідка
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:33

Померла актриса Енн Херч

12:06

У напівпрозорому бікіні: рідкісне фото коханки Путіна Кабаєвої злили в мережу

11:58

Потужний удар ППО: на сході збили російський штурмовик Су-25 і чотири безпілотники РФФотоВідео

11:48

Після України Путін може піти війною на Казахстан і Грузію - Die Welt

11:36

"Ми робимо з вами спільну справу": росіяни, які приїхали "відновлювати" Луганщину, поскаржилися ПутінуВідео

Реклама
11:29

Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФВідео

11:28

Не люблю ні як людину, ні як актора: Катя Кузнєцова "рознесла" НагієваВідео

10:59

П'ять головних кроків: у Зеленського розкрили рецепт перемоги у війні з РФВідео

10:56

Песець вже в дорозі: на Росію чекає економічний армагеддонПогляд

10:53

Війна може призупинитися: експерт спрогнозував, що на Україну чекає взимку

10:28

Дика історія з РФ: батьки російського солдата поховали чуже тіло заради "гробових"Відео

10:01

"Путін у відчайдушному становищі": експерт пояснив, чим для Путіна закінчиться звільнення ЗСУ ХерсонаВідео

09:57

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2022: Терезам - плітки, Скорпіонам - щасливий випадок, Козерогам - втратиВідео

09:45

Згорілий літак на ЗПС: руйнування на військовому аеродромі в Білорусі показали з космосуВідео

09:37

"Розфарбувати Кремль у жовто-блакитні кольори": Гіркін зявив про провал РФ і дав поради владі

08:59

Зірвав і вчинив наругу над прапором України: у Рівному карма наздогнала п'яного неадеквата

08:36

"Мета Путіна буде досягнута одним ударом": Піонтковський розкрив підступний план господаря Кремля

08:24

У Севастополі військових РФ потруїли разом з щурами: серед окупантів є загиблі

08:15

ЗСУ зруйнували останній міст, по якому РФ могла переправляти техніку біля Каховської ГЕС - ISWВідео

07:41

Українська авіація завдала 5 ударів по складах і опорних пунктах армії РФ на ПівдніВідео

Реклама
06:43

Медведєв перебрав на себе роль мертвого ЖириновськогоПогляд

05:05

Вріже спека +37°: українцям розповіли, де і коли чекати максимального пеклаВідео

04:22

Небезпечно для життя: Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново до лікаря

03:44

"Нехай всі заздрісники заткнутися!": Волочкова перегнула палицю в спробі виглядати краще

03:20

Найсмачніше варення на зиму з кавунових шкірок: супер простий рецептВідео

03:10

На Медовий спас Україну заливатиме зливами: синоптики розповіли про погодну аномаліюВідео

02:15

Як зберегти моркву на зиму до весни в банках - суперспосіб зберегти весь урожайВідео

01:35

Експерт назвав умови, за яких РФ вдасться утримати окуповані територіїВідео

00:51

Прикмети на 13 серпня: які 5 заборон суворо заборонено порушувати перед Медовим спасомВідео

00:16

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

12 серпня, п'ятниця
23:58

Росіяни не повинні користуватися "шенгеном": Зеленський вимагає гарантій

23:55

У мережу злили кадри матюків розборок Брітні Спірс з дітьмиВідео

23:32

Відсталі російські порядки: у Генічеську в черзі затоптали пенсіонераВідео

22:54

Хочуть втекти в останній момент: росіяни масово штурмують кордони ЄСВідео

22:46

Другого Лисичанська не буде: Арестович зізнався, чому РФ "не по зубах" взяти БахмутВідео

22:37

"Нас не повернуть, забудьте!": російський призер Олімпіади влаштував істерику через війну в УкраїніВідео

22:21

Подарунок до Дня молоді: Залужний звернувся до Міноборони з важливим проханням щодо студентів

21:43

Купа винищувачів-бомбардувальників: у США оцінили втрати росіян від вибухів у КримуВідео

21:39

Палає приватний сектор: ворог обстріляв Краматорськ, є жертви та багато пораненихВідео

21:19

"Ця кампанія для РФ програна": окупанти терплять стратегічну поразку - АрестовичВідео

Реклама
21:01

"Ми - промежина": гауляйтер Стремоусов розповів правду про сепаратистів ХерсонщиниВідео

20:59

Про що говорять і домовляються Путін і ЕрдоганВідеоблоги

20:35

З'ясувалося, в якому з міст Британії може відбутися Євробачення-2023

20:34

Росія йде на чисту анексіюПогляд

20:30

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: що відомо про поранених і руйнуванняВідео

20:14

Окупанти переправляли техніку: ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині - ХланьВідео

20:05

У НБУ зізнались, чому не можуть вирівняти офіційний та готівковий курс долара

19:56

Удар по авіабазі РФ у Криму: у Британії пояснили важливі перемоги УкраїниВідео

19:33

Ситуація критична: мер Енергодара б'є на сполох через дії росіянВідео

19:26

Новофедорівка - новий "Курськ"Погляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осінь
Свята
Яблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022День Незалежності
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти