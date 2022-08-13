Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФ

Знищена бронетехніка армії РФ / Фото УНІАН

Існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим, заявив глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь. Про це британський військовий розповів в інтерв'ю ВВС.

Незважаючи на тиск українських військ на окупантів на півдні, глава британської розвідки не очікує вирішального зсуву на півдні в найближчі місяці.

На його думку, незважаючи на очікувані "контратаки і контрнаступи", цього року обидві сторони не досягнуть вирішальної переваги.

Співрозмовник звернув увагу на те, що після повномасштабного вторгнення РФ сила єдності Заходу і опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління і тилове забезпечення були "поганими".

Хокенгалл додав, що між політичним і військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Серед них він назвав необхідність визнання РФ державою-спонсором тероризму.

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