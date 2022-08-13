"Путін у відчайдушному становищі": експерт пояснив, чим для Путіна закінчиться звільнення ЗСУ Херсона

Володимир Путін може втратити владу / УНІАН

Коли Збройні сили України звільнять Херсон від загарбників російський диктатор Володимир Путін може втратити свою владу.

Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наталії Влащенко на її Youtube-каналі.

"Як показує реакція Москви, якщо таку паніку викликав обстріл одного аеродрому в Криму, звільнення Херсона викличе шок і в Україні, і в Росії серед так званого глибинного народу. Путін просто не втримає свою владу...у кримінальних структурах опущений пахан - це вже не пахан", – сказав Піонтковський.

За його словами, зараз вся зовнішня політика РФ спрямована на те, щоб змусити Україну підписати угоду про перемир'я, яка по суті буде визнанням капітуляції. Путін намагається домогтися цього від української влади за допомогою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. При цьому господар Кремля "хапається за соломинку".

"Ердоган дуже хитрий, він обіцяв Путіну допомогти з досягненням перемир'я. Він прекрасно розуміє, що Україна не погодиться, а він отримав вже величезну плату від Путіна. Той дав йому повну свободу в Нагірному Карабасі та в Сирії. Путін навіть здав свого союзника по ОДКБ Вірменію і свого друга Асада. Це показує, в якому він відчайдушному становищі", – пояснив політолог.

Звільнення Херсона

Росія стягує свої війська на Південь України. При цьому у нашої країни є шанс за два місяці звільнити Херсон. Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним.

"Всі чекають на контрнаступ о четвертій ранку, коли вдарять всі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні в бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав він.

Також Арестович говорив, що російські окупанти поняття не мають, де саме атакуватимуть українські війська. ЗСУ їх здивують. При цьому фактор Мелітополя може стати ключем до катастрофи російського вторгнення.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Інші новини: