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Війна може призупинитися: експерт спрогнозував, що на Україну чекає взимку

13 серпня 2022, 10:53

Єдиний надійний прогноз – це те, що війна непередбачувана. Тобто передбачувана непередбачуваність. З першого пострілу війна починає жити своїм життям.

війна, війна в Україні
Війна в Україні буде тривалою, припускає Олексій Мельник/ Фото УНІАН

Війна в Україні найімовірніше триватиме довго. При цьому складно прогнозувати, якою буде ступінь ескалації. Найімовірніше, що на нас чекає щось на зразок того, що ми вже пережили з 2014 по 2022 роки. Таку думку озвучив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Наступними можуть бути домовленості про припинення вогню на окремих ділянках або загальне припинення вогню і перехід конфлікту у фазу меншої інтенсивності з періодичною ескалацією. Але це лише один з варіантів того, що на нас чекає", - сказав він.

Крім того, за його словами, на перебіг війни впливає сезонний фактор.

"Що стосується актуальних сезонних факторів, які будуть впливати на перебіг бойових дій, то це дійсно наближення холодного періоду. Те, що Росія намагається використовувати свої енергетичні інструменти, може мати ефект або на користь Росії, або, навпаки, їй на шкоду", - вважає Мельник.

Військовий експерт зазначив, що енергетичний шантаж може спрацювати як бумеранг і вдарити як по споживачеві, так і по постачальнику.

"Зараз, напевно, ніхто не може сказати, чи зможе Європа витримати цей шантаж, чи зможе вона вжити оперативних заходів. Але те, чого точно ніхто не може передбачити - якою буде температура за вікном в Європі. Якщо зима буде дуже морозною, якісь аргументи Кремля можуть спрацювати. Якщо це буде тепла зима, то ті ж доводи спрацюють в інший бік. Найважливіше - наскільки сьогодні Європа здатна утримувати ті самі позиції, наскільки позиції різних країн будуть домінувати", - сказав Мельник.

В цілому, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова зазначив, що робити прогнози щодо війни досить складно.

"Єдиний найнадійніший прогноз - це те, що війна непередбачувана. Тобто передбачувана непередбачуваність. З моменту першого пострілу, яким би не було планування сторони, яка починає війну або готувалася до оборони – після першого пострілу війна починає жити своїм життям", - сказав він.

Коли закінчиться війна в Україні

Екскомандувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що активні бойові дії в Україні, які веде Російська Федерація під час своєї загарбницької війни, ймовірно, триватимуть до зими.

Колишній спеціальний представник США По Україні Курт Волкер заявив, що у війні проти російських окупантів Україна зробила неймовірне, а ЗСУ показали надзвичайну міць, оскільки захищали свої рідні землі.

"Але більша частина територій все ще контролюється Росією. І на українців чекає довгий шлях, щоби відвоювати і повернути свої території, перемогти російські сили і змусити Росію визнати, що вона більше не заволодіє частинами України", – сказав Волкер.

Відомий журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов заявив, що війна з РФ може затягнутися на роки і триватиме, поки не будуть звільнені окуповані території України.

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