Є всього 2 варіанти: ексдиректор MI6 пояснив, як може скінчитися правління Путіна

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Правління російського диктатора Володимира Путіна в РФ може закінчитися за одним із двох сценаріїв. Перший передбачає, що російський президент піде з поста через проблеми зі здоров’ям, другий – якщо його усунуть в результаті втручання іншого владного угрупування.

Про це розповів ексдиректор служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Річард Дірлав у One Decision Podcast. При цьому він наголосив, що Путін навряд чи зможе спокійно залишити посаду і користуватися благами своєї президентської пенсії.

"Як і багато великих диктаторів – я просто ставлю питання – чи буде він коли-небудь користуватися перевагами або плодами своїх нечесно отриманих доходів?..", – каже Дірлав.

Він наголосив, що російський диктатор зробив велику помилку, коли вирішив вторгнутися в Україну.

"Він (Путін – ред.) зробив жахливу помилку щодо України. Яким буде результат цього, важко передбачити, але він збирається дійти якогось неприємного кінця", – сказав ексглава MI6.

Раніше експерти в галузі оборони та безпеки Раджан Менон і Деніел ДеПетріс зазначали, що ЗСУ можуть здобути остаточну перемогу над російськими окупантами не раніше весни 2023 року. Мирні переговори є малоймовірними у найближчій перспективі, адже Путін досі вірить у можливість своєї перемоги у війні, а президент України Володимир Зеленський переконаний, що час на боці Української держави.

Нагадаємо, розвідка Британії порахувала втрати РФ у Криму. В Новофедорівці вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також внаслідок вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

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