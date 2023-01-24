Україні дають німецькі танки: названо переваги Leopard над Abrams

Навіть застарілі версії Leopard 2 оснащені більш сучасною оптикою, ніж російські танки.

ЗСУ можуть озброїти танками Leopard / Bundeswehr / David Karafa

Серед усіх західних танків для України більш привабливим варіантом є німецький Leopard 2. Таких бронемашин більше за кількістю, вони мобільніші і більш прості у використанні.

При цьому навіть застарілі версії Leopard 2 володіють більш сучасною оптикою, ніж російські танки, а ще засобами прицілювання і далекоміром. Роздільне зберігання боєприпасів також дозволяє уникнути руйнівних вибухів, як це буває з радянськими танками, йдеться в матеріалі The Washington Post.

У чому перевага Leopard над Abrams

При цьому німецькі бронемашини володіють істотними перевагами, перед американськими танками. Журналісти пишуть: адміністрація Джо Байдена стверджує, що M1 Abrams має ряд нюансів для їх передачі в Україну. В першу чергу це пов'язано з паливом.

Уточнюється, що на американському танку встановлений газотурбінний двигун на 1500 кінських сил, який вимагає особливого типу палива. У Leopard 2 теж силова установка на 1500 к.с., проте він використовує дизельне паливо.

Тут варто звернути увагу на різницю в масі в 10-15 тонн між німецькими і американськими: Abrams буде вимагати більше палива. Стверджується, що авіапаливо набагато важче дістати.

Крім того, Abrams вимагає складного технічного обслуговування та спеціальної підготовки. Ще одним аргументом на користь Leopard 2 називають його масовість в Європі. На озброєнні є тисячі танків різних модифікацій, додали автори статті.

/ washingtonpost.com

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

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