Нові переговори: Макрон терміново скликає Путіна та Зеленського

Макрон хоче підтримати Україну / Philippe Wojazer / Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон має намір обговорити ситуацію на сході України з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Переговори він планує провести найближчими днями.

За інформацією агентства Reuters, яке посилається на джерело в Єлисейському палаці, французький лідер вже обговорив це з лідерами Великобританії, Італії, ФРН і США.

Відзначається, що відповідна розмова відбулася після двогодинної відеоконференції між Путіним і президентом США Джо Байденом, яка пройшла раніше сьогодні.

Тим часом, Макрон вже прокоментував саміт Путіна і Байдена. Він сподівається, що минулі переговори дозволять знизити напруженість у відносинах між Москвою і Заходом.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб почати роботу в руслі зниження напруженості", - заявив Макрон.

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Нагадаємо, президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден завершили свої онлайн-переговори. Саміт двох лідерів тривав понад 2 години.

На порядку денному були теми про військових діях Росії біля кордонів України, стратегічної стабільності між країнами, кібернетичних і регіональних проблеми.

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