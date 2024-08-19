Після осуду Зеленського і візиту у Москву: прем'єр Індії планує відвідати Україну

Україну прем'єр-міністр хоче відвідати після того, як у липні приїздив у Москву, де обіймався з диктатором Путіним, що публічно засудив президент Зеленський.

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Прем'єр Індії прибуде в Україну вже цього тижня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує візит до України цього тижня. Це стане першим його приїздом до Києва з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії, повідомляє RFI.

Видання зазначає, що наразі Моді знаходиться на тонкій межі балансу між збереженням теплих зв'язків Індії з Росією та наміром встановити більш тісне партнерство у сфері безпеки з країнами Заходу, як оплотом проти регіонального конкурента Китаю.

"Його уряд уникає прямого засудження вторгнення Росії в Україну протягом більш ніж двох років з початку конфлікту, натомість закликаючи обидві сторони вирішити свої розбіжності шляхом діалогу", - йдеться у статті. відео дня

Моді відвідає Україну після того, як у липні, незадовго до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит", обіймався із кремлівським диктатором Путіним у Москві. Президент України Володимир Зеленський тоді засудив вчинок індійського прем'єра.

"Індія та Росія підтримували тісні зв’язки з часів холодної війни, коли Кремль став ключовим постачальником зброї для країни. З початку конфлікту в Україні Росія також стала головним постачальником сирої нафти за зниженими цінами до Індії, забезпечуючи вкрай необхідний експортний ринок після запровадження санкцій Заходу. Це кардинально змінило їхні економічні зв’язки, при цьому Індія заощадила мільярди доларів, одночасно підкріпивши військову скарбницю Москви", - додає видання.

Але війна в Україні мала і людську ціну для Індії. Зокрема Нью-Делі змусив РФ повертати громадян країни, яких Кремль відправляв воювати на передову. В результаті так загинуло щонайменше 5 солдатів з Індії.

Що таке RFI? RFI або Міжнародне радіо Франції - державна міжнародна мережа новин у Франції. З 59,5 мільйонами слухачів у 2022 році це одна з найбільш слуханих міжнародних радіостанцій у світі разом із Deutsche Welle, Всесвітньою службою BBC, Голосом Америки та Міжнародним радіо Китаю, пише Вікіпедія.

Відносини між Індією та Україною - що відомо

Нагадаємо, після масованого обстрілу окупантами України 8 липня 2024 року, Володимир Зеленський різко прокоментував зустріч Моді і Путіна. Він заявив, що у той час, коли Росія своїми ракетами вбиває більше 35 мирних жителів України, лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця. Це є нищівним ударом по мирних зусиллях.

згодом представник держдепу США Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Індії Джайшанкаром наголосив на важливості "справедливого і міцного миру" для України. Обговорення відбулося на тлі запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Нещодавно в США заявили, що найближчим часом очікують від Індії активніших контактів та співпраці з Україною. Про це заявив заступник держсекретаря США, відповідальний за азійський напрям.

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