Посланник Трампа Віткофф знову їде до Путіна: у Кремлі назвали терміни візиту

Віткофф скоро вкотре відвідає Москву.

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Посланник Трампа Віткофф знову їде до Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube

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Посланник Трампа вже цього тижня може прибути з черговим візитом у Москву

Про можливий візит Віткоффа сказав помічник Путіна

Спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф може знову відвідати Москву. Візит може відбутися уже цього тижня.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ.

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У відповідь на запитання, чи чекають посланника Трампа цього тижня з візитом у Москві, Ушаков відповів: "Чекаємо".

Проте дату візиту помічник російського диктатора не уточнював. Також поки що невідомо, чи може Путін зустрітися з Віткоффом.

Загалом Стів Віткофф уже тричі був у країні-агресорці Росії і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у межах зусиль Сполучених Штатів Америки з урегулювання повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Участь Віткоффа у переговорах з Україною і РФ – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 11 квітня спецпредставник Трампа прилетів у РФ для зустрічі з Путіним. Це була вже третя зустріч Віткоффа із Путіним, у той час, як американський лідер Дональд Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між Росією та Україною.

Також раніше повідомлялося, що в МЗС відповіли на заяву Віткоффа про "п'ять територій" – позиція незмінна. Україна має три принципові моменти в рамках ширшого і тривалішого процесу до мирного врегулювання.

Нагадаємо, Рубіо та Віткофф зустрілися з Єрмаком та Умєровим у Парижі. США та європейські партнери проводять другий раунд переговорів у Парижі щодо України.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський різко розкритикував Віткоффа. Президент України вважає стратегію спецпосланника Трампа "дуже небезпечною". Президент Володимир Зеленський розкритикував заяви посланця Трампа Стіва Віткоффа, який обговорював можливість включення українських територій у потенційну "мирну угоду". Такими заявами Віткофф поширює російські наративи, наголосив український президент.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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