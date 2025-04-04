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Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину

Марія Николишин
4 квітня 2025, 07:43
1558
Чиновники США попередили, що Трамп може раптово вирішити, що хоче поговорити з Путіним.
Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину
Трампа відмовляють від розмови з Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Трампу не радять телефонувати Путіну
  • Президент США раніше говорив, що дуже злий на Путіна
  • Вчора ввечері переговорник Путіна зустрівся з чиновниками Білого дому

Оточення президента США Дональда Трампа радить не телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, доки він не зобов'яжеться повністю припинити вогонь в Україні. Про це пише NBC News.

За словами двох офіційних осіб адміністрації, розмова між Трампом і Путіним на сьогоднішній день не запланована.

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Зокрема, чиновники попередили, що президент США може раптово вирішити, що хоче поговорити з главою Кремля. Однак, вони сказали йому, що телефонний дзвінок - не найкраща ідея, якщо тільки Путін не повідомить Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню в російсько-українській війні.

Варто додати, що раніше Трамп повідомив виданню, що планує поговорити з главою Кремля цього тижня. Він також розповів, що "дуже злий" на Путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський фактично має піти у відставку.

Видання пише, що переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся з чиновниками Білого дому і законодавцями-республіканцями вчора ввечері. Однак неясно, чи заходив на зустріч Трамп.

Також Дмитрієв на прохання президента США зустрівся із сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Маркуейном Малліном. Це теж відбулося вчора в Білому домі. За словами трьох офіційних осіб США, група обговорила умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна про припинення вогню.

Оточення застерігає Трампа від дзвінка Путіну: названо головну причину
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Експерти Інституту вивчення війни заявили, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів.

Крім того, Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту.

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Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
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