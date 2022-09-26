План ліквідації Путіна готовий, але його можуть застосувати лише за однієї умови – генерал Маломуж/ УНІАН

Не дивлячись на те, що у російського диктатора Володимира Путіна є багаторівневий захист, все-таки є варіанти, як можна його фізично ліквідувати. Над розробкою таких сценаріїв працюють західні спецслужби.

Проте Захід поки що не має наміру реалізовувати план фізичної ліквідації російського президента. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж, пише "Обозреватель".

Генерал пояснив, чому західні держави не підуть зараз на такий крок. Адже у такому разі міжнародного терориста, яким є Путін, доведеться усувати за допомогою терористичних методів. Поки що більшість західних політиків не дадуть добро на такий крок.

Проте якщо Путін застосує ядерну зброю проти України, тоді "всі цілі будуть прийнятними". І за таких умов на Заході у порядку денному з’явиться фізична ліквідація Путіна.

"Може бути застосовано кілька сценаріїв для його ліквідації, тому що він становитиме небезпеку не тільки для України, а й для всього світу. Тому що ядерна зброя – це вже не про країну і не про національність", – зазначає Маломуж.

Російський президент має багаторівневий складний захист. Так, було створено п’ять систем захисту, до яких входять як системи його особистої безпеки – ФСБ, МВС, розвідка, так і неофіційні служби. Але з цим захистом все-таки можна впоратися зазначає український генерал.

Раніше прем’єрміністр Великої Британії Ліз Трасс зазначала, що українцям вдалося перехитрити російського президента Володимира Путіна. Коли він вторгався на українські території, то не очікував такого сильного опору.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися у російському Сочі 26 вересня. Під час зустрічі Лукашенко намагався заспокоїти президента РФ через втечу росіян від мобілізації в інші країни.

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