Поляки підтримують збиття російських цілей своїми системами ППО: опитування

Більшість жителів Польщі підтримують збиття будь-яких цілей, над своєю територією.

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Поляки підтримують збиття цілей над Польщею / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Більшість громадян Польщі підтримують збиття цілей, які пролітають над польською територією під час атаки на Україну, навіть якщо нема відомостей, що це саме російські цілі. Про це свідчить опитування SW Reaserch для Rzeczpospolita.

"На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?".

"Так" проголосували 58,5% респондентів, "ні" - 22,1%, "не маю певної думки" - 19,4%.

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Варто сказати, що результати відрізняються, залежно від віку статі та навіть освіти громадян Польщі.

Зазначається, результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти. Ствердну відповідь частіше обирали жінки – відповідь "так" обрали 60,8%, ще 20,0% – "ні", "не знаю" – 19%.

Підтримали рішення про збиття таких цілей 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентів.

Опитування проводили на онлайн-панелі SW Panel в період з 27 по 28 серпня. Для участі запросили 800 повнолітніх громадян Польщі.

Українсько-польскі відносини - останні новини

Нагадаємо, раніше польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камыш заявив, що його країна розглядає можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 найближчим часом.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна не зможе вступити до ЄС, якщо не врегулює культурно-політичні стандарти та історичні невідповідності між Польщею та Україною.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Польща не планує збивати ворожі цілі над Україною із своєї території, за його словами, достатньо і того, що поляки надають засоби ППО та озброєння.

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