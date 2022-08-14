Кремль поширює фейки про "марність допомоги США": в РНБО відповіли і пояснили плани РФ

Кремль поширює фейки про "марність допомоги США" – в РНБО відповіли/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Кремль почав розганяти фейки про те, що США "марно допомагають Україні", а президент Сполучених Штатів нібито відмовляє президента України від переговорів з РФ. Такі меседжі російська пропагандистська машина поширює, зокрема, вустами іноземних спікерів і медіа.

Декілька разів такі заяви, які лише повторюють наративи Кремля, звучали цього тижня на Заході то від співаків, то від журналістів, а то на сторінках іноземних видань. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Одна із заяв прозвучала з вуст співзасновника групи Pink Floyd Роджера Вотерса. Він в інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена, що нібито той не здійснює спроб вмовити українського президента Зеленського вести переговори з РФ. Крім цього, співак ще й заявив, що це нібито НАТО спровокувало Путіна розв’язати війну проти України.

У той же час американський журналіст Б. Свонн почав поширювати наративи, що громадяни Сполучених Штатів "даремно платять за "демократію" в Україні". Також він зазначав, нібито антиросійські санкції "не діють".

читайте такожФейгін заявив, що РФ готує для України два сценаріїТакож у виданні The American Conservative вийшов матеріал експерта Дугласа Бендоу, який відомий своєю риторикою, що співзвучна наративам Кремля. У матеріалі автор зазначає, що заклики президента України Володимира Зеленського визнати РФ державою-спонсором тероризму нібито "тільки ускладнюють переговори з Кремлем".

РФ намагається тимчасово "заморозити" конфлікт

У Раді національної безпеки та оборони наголосили, що за допомогою поширення таких фейків, у тому числі чужими вустами, Кремль намагається тимчасово "заморозити" конфлікт. Тим часом ворог хоче змусити Україну сісти за стіл перемовин, але на вигідних для Росії умовах.

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін уже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред’явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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