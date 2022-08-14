Обмін територій на вступ до НАТО: у Зеленського жорстко відповіли Кіссінджеру

В ОП відповіли на пропозицію Генрі Кіссінджера / УНІАН

Україна не піде на територіальні поступки в обмін на вступ до НАТО, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Таким чином він відреагував у Facebook на пропозицію колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера про необхідність вступу України до Північноатлантичного альянсу в обмін на закріплення за РФ захоплених у 2014 році українських територій.

На його думку, появу подібних пропозицій можна пов'язувати з переходом ЗСУ стратегічної ініціативи на фронті.

"Перехід стратегічної ініціативи до України ознаменувало повернення Макдональдса, удар по Сакам, прорив Гіркіна і надрив Кіссінджера", - пише радник глави ОП.

Він переконаний в тому, що російська армія вже знаходиться за межею стратегічного зламу: "Мобілізація провалена, відмовників море, нового великого наступу організувати не в силах, ракетні обстріли - кіт наплакав, в Криму приймають, в Херсоні ковтають".

Представник ОП додав, що метою ЗСУ залишається повне звільнення захоплених територій України.

"Не буде ніякого обміну територій. Ні на що, навіть на НАТО. Навіть не намагайтеся. Буде послідовний і зосереджений винос російської армії з нашої території. Вперед ногами". - резюмував Арестович.

Що запропонував Кіссінджер

Напередодні колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив про те, що після всього, що РФ накоїла – до України потрібно ставитися, як до члена НАТО.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Wall Street Journal, "жереб вже кинутий".

І після того, як росіяни поводилися в Україні, він "тепер вважає, що так чи інакше, формально чи ні, після цього до України слід ставитися, як до члена НАТО".

Водночас досі передбачає "врегулювання", умовою якого буде збереження за кремлем окупованих територій ще 2014 року – хоча й не може відповісти, чим воно відрізнятиметься від"невиконаної угоди щодо стабілізації конфлікту 8-річної давнини".

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) Кіссінджер запропонував офіційному Києву піти на поступки, віддавши частину території країни для відновлення мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи", - підкреслив глава держави.

Інші новини: