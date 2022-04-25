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Польща передала свої танки Україні, а натомість отримала нові - прем'єр

25 квітня 2022, 22:34

Моравецького запитали, чи правдива заява британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки.

Матеуш Моравецький
Польща передала Україні свої танки / Reuters

Польща передала Україні свої танки, а натомість отримала техніку від Британії. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр країни Матуеш Моравецький, але розкрити подробиці цієї військової допомоги чиновник відмовився, пише Polska Times.

Так, Моравецького запитали, чи правдива заява британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки, а натомість отримала британську техніку.

"Так", - відповів на це Польський прем'єр.

Водночас Моравецький відмовився відповідати на запитання про кількість переданих українській армії танків.

"Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу", - резюмував він.

Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.

Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.

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