Польща остаточно заборонила росіянам в'їжджати на свою територію

На тлі війни в Україні, влада Польщі заборонила в'їзд росіянам на територію країни через повітряні, морські та наземні пункти перепусток.
На тлі війни в Україні, влада Польщі заборонила в'їзд росіянам на територію країни через повітряні, морські та наземні пункти перепусток, йдеться в заяві глави Офісу президента Андрія Єрмака.
"Польща заборонила росіянам в'їзд на територію країни через повітряні і морські пункти пропуску. Тижнем раніше набула чинності заборона на в'їзд для росіян через наземні КПП. Таким чином, Варшава виконала спільні домовленості з Естонією, Латвією та Литвою від 7 вересня", — підкреслив Андрій Єрмак.
Чому ці 4 країни вирішили ввести обмеження
Вони вирішили закрити в'їзд в ЄС російським туристам, тому що держави-члени Євросоюзу не змогли домовитися щодо повної заборони віз для всіх громадян РФ, і вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму.
Рішення про повне припинення угоди про спрощення візового режиму з РФ було схвалене в ЄС 9 вересня і почало діяти 12 вересня. Воно передбачає:
- подорожчання візового збору від €35 до €80;
- можливість збільшення терміну видачі віз до 6 місяців;
- видачу віз тільки на строк поїздки (країни Євросоюзу ще планують це);
- можливість зменшення кількості довгострокових і багаторазових віз або повного припинення їх видачі.
Країни ЄС схвалили компромісне рішення призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ через те, що багато країн, що входять до Євросоюзу, пригрозили зробити це в односторонньому порядку у разі неприйняття рішення на рівні всього блоку.
Які ще країни раніше заборонили в'їзд росіянам
Раніше у в'їзді російським туристам також відмовили Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.
Ці країни не приймають від громадян країни-агресора Росії документів для оформлення туристичних віз.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.
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