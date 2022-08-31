Немає повної заборони, тільки обмеження: в ЄС домовилися про візовий "бані" для росіян - Politico

В ЄС домовилися про візовий "бані" для росіян - Politico / https://ua.depositphotos.com/

Керівництво дипломатичних відомств закордонних справ країн Європейського Союзу (ЄС) домовилися про уповільнення і подорожчання видачі туристичних віз росіянам. За даними порталу Politico, на такому підході наполягли Німеччина і Франція.

Для досягнення вищевказаної мети в Брюсселі збираються призупинити візову угоду з РФ, яка передбачає спрощену процедуру видачі віз. А ось повної зупинки видачі віз росіянам поки не планується.

До того Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ в якості компромісного варіанту.

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Такий крок передбачає:

збільшення візового збору з 35 до 80 євро;

збільшення часу обробки візових заяв;

більша кількість необхідних для цього документів.

Також відомо, що таке рішення керівників МЗС Євросоюзу не є остаточним. Очікується, що будь-які тверді обмеження будуть прийняті протягом ще декількох тижнів - коли остаточно закінчаться канікулярні періоди в Європі.

За даними німецького видання Die Welt, крім ФРН і Франції, проти візового "бана" для росіян виступила влада Австрії. Наприклад, австрійський міністр закордонних справ Олександр Шалленберг наполягав на тому, що буде "контрпродуктивно" забороняти видачу шенгенських віз всім без винятку громадянам РФ.

Заборона на видачу віз громадянам РФ на поїздки в Європу

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликавши Європу не видаватимуть візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, поки інші борються з російським терором.

"Європа - не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що військові злочинці, на чиїх руках – кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного разу отримають наказ – і стануть аж ніяк не туристами", - сказав Зеленський.

Згідно з даними американських ЗМІ, міністри закордонних справ країн Євросоюзу повинні підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Рішення може обмежити кількість віз, які видаються російським громадянам для поїздок до Європи. Буде потрібно більше часу і грошей на оформлення документів.

За інформацією агентства Bloomberg, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Данія і Польща підтримують повний візовий бан для громадян РФ. Однак Німеччина і Франція проти такої ініціативи.

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