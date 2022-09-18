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Била коліном по голові: у Польщі місцева жителька побила двох 15-річних українок

18 вересня 2022, 11:34

Полячка через національну неприязнь напала на вулиці на двох дівчат-підлітків з України, повалила їх на землю і побила.

В Польше местная жительница избила двух 15-летних украинок
У Польщі місцева жителька побила двох 15-річних українок/ Reuters, pixabay.com

У Польщі в місті Ченстохова місцева жителька напала на вулиці на двох 15-річних українок. 17-річна учениця одного з технікумів міста помітила дівчат-підлітків з України, коли переходила сквер Солідарності зі своїм знайомим.

Вона почала ображати дівчат через національність. Після цього вдарила одну з дівчат в обличчя. Потім іншу дівчину повалила на землю, схопивши за волосся, і почала бити коліном по голові і животу. Про це повідомляє сайт dziennikzachodni.pl.

Полячка била українок, аж поки її не відтягнув від них її знайомий. Потім нападниця зі своїм знайомими утекли.

Наступного дня одна з потерпілих побачила свою нападницю на вулиці і розповіла про це своїй тітці. Тітка спробувала поговорити з полячкою і запитати, чому вона так зробила. Проте та почала ображати дорослу жінку, зокрема й через національність.

Інцидент стався ще 12 квітня, проте звинувачення висунули лише нещодавно.

Правоохоронцям вдалося встановити особу нападниці. Проти неї відкрили провадження за вчинення насильницьких дій проти громадян України, а також публічну образу через національну приналежність.

Нагадаємо, в Естонії забрали посвідку на проживання у громадянина Росії, який влітку на пляжі припустився нецензурної лексики на адресу дівчат, які розмовляли українською мовою. Поліція відкрила справу згідно статті про порушення громадського порядку, після чого влада винесла свій вердикт.

Раніше повідомлялося, що 71-річна росіянка "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

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