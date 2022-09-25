Режим Путіна втрачає силу, Москва піде на загострення війни проти України – прем'єр Польщі

Путін оголошенням мобілізації показав слабкість свого режиму - Моравецький/ Колаж Reuters, скріншот YouTube

Режим глави Кремля Володимира Путіна у Росії слабшає. Оголошення мобілізації вказує на глибоку кризу. Російське суспільство вже починає реагувати на ситуацію, а державна пропаганда руйнується. Внаслідок такої обстановки Москва може піти на посилення війни проти України вже найближчим часом. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Польське радіо, він розповів про те, що політична криза у Росії призведе до можливого загострення військової агресії в Україні. Режим Путіна поступово слабшає.

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати на ескалацію насильства і хвилю російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", - зазначив Моравецький.

За його словами, Путін, ймовірно, очікував, що рішення про мобілізацію викличе страх і покаже силу Москви. Однак ситуація свідчить про серйозні проблеми.

"З самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, наповненої технікою минулої епохи, танками, кинутими посеред поля. Солдати, які потрапили в український полон і заявляли, що їм сказали, що вони їдуть на навчання, а не на звичайну війну", - нагадав прем'єр.

Також він додав, що росіяни вже після заяви Путіна про мобілізацію показали свою неготовність йти воювати за Росію.

"Тим більш приголомшлива реакція російського суспільства на новину про призов. Буквально після виступу Путіна російський Інтернет захлеснула хвиля питань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковику Google запанували запити: як зламати руку або як залишити Росію", - зазначив Моравецький.

Як вважає глава польського уряду, пропаганда РФ валиться, тому Москва намагатиметься піти на посилення військових дій.

"Путін це знає, тому він продовжує такі, а не інші рішення. Російському ведмедю боляче і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства", - вважає він.

Прем'єр Польщі сподівається на успіх російських протестів і закликає еліту на Заході "прозріти".

"Польський уряд, Польща завжди буде голосом розуму, голосом миру, свободи і безпеки. У нас одна мета, і ця мета - перемога", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він заявив, що призиватимуть на війну проти України військових запасу та осіб, які служили строкову службу. Однак за всіма ознаками мобілізація, скоріше, є загальною.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що Росія має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Однак опозиційні ЗМІ з посиланням на свої джерела називають цифру близько 1 000 000 чоловік.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що у рамках першої хвилі Москва не зможе мобілізувати більше 40-50 тисяч росіян. Більше система не здатна підготувати і екіпірувати. За допомогою мобілізованих Кремль зібрався стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - Путін зібрався мобілізований 1 мільйон росіян

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