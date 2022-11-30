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"Польща готує захоплення трьох західних областей України": у Росії видали добірний фейк

30 листопада 2022, 15:25

За версією високопоставленого російського спецслужбіста Сергія Наришкіна, поляки вже готують референдуми в трьох західних областях України.

Польща, Україна, Наришкін
У Росії видали добірний маячний фейк з приводу Польщі та України / Колаж фото УНІАН

У країні-агресорі директор однієї зі спецслужб, Служби зовнішньої розвідки, Сергій Наришкін озвучив свіжий фейк про Польщу - нібито офіційна Варшава плекає плани захопити західні області України. В інтерв'ю пропагандистському "РІА Новості" той заявив, що "Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".

Наришкін заявив, що це три регіони нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям".

Далі він стверджував - влада "націлена діяти ініціативно і наполегливо". Нібито у Варшаві побоюються, що західні партнери Польщі по НАТО вже взимку спробують домовитися з Москвою.

"Президент Польщі Дуда дав профільним службам вказівку оперативно підготувати офіційне обґрунтування польських претензій на Західну Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив-представник найближчого оточення Путіна по таємних каналах посилає на захід сигнали про бажання домовлятися про мир.

За його словами, настрої в Кремлівській еліті панічні. І нібито найбільш опозиційно налаштований до Путіна шар російського населення-уряд РФ.

До того влада Великобританії запустили новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи-родичі глави РФ.

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