Караулов не розуміє, чому весь світ не злюбив його співгромадян.
Російський журналіст Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян в Європі.
Громадянам країни-агресора навіть плюють у каву, але Караулов не розуміє, в чому причина такого ставлення людей до росіян.
"Неприємно якось, коли тобі, російській, за те, що ти росіянин, чашечку кави не можуть в ресторані подати. Плюнуть тобі за це в ту чашку. Є такі випадки. Замовляєш каву, чай. Приносять - туди половина ресторану вже наплювала", - поскаржився пропагандист.
Нагадаємо, раніше блогер Олексій Дурнєв опублікував відео з магазину в Грузії, на якому росіянка, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.
Також зазначимо, що Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.
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