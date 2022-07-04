"Половина ресторану в каву наплювала": пропагандист РФ здивований ставленням до росіян

Російський пропагандист здивований ставленням до росіян / скріншот, Pixabay

Російський журналіст Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян в Європі.

Громадянам країни-агресора навіть плюють у каву, але Караулов не розуміє, в чому причина такого ставлення людей до росіян.

"Неприємно якось, коли тобі, російській, за те, що ти росіянин, чашечку кави не можуть в ресторані подати. Плюнуть тобі за це в ту чашку. Є такі випадки. Замовляєш каву, чай. Приносять - туди половина ресторану вже наплювала", - поскаржився пропагандист.

Нагадаємо, раніше блогер Олексій Дурнєв опублікував відео з магазину в Грузії, на якому росіянка, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.

Також зазначимо, що Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.

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