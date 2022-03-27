"Забули, що їх там ненавидять": Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у Грузії

Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у Грузії / скріншот з відео

З початку вторгнення Росії в Україну багато росіян покинули і продовжують залишати країну.

Через санкції їм майже закрити шлях до Європи і вони вибирають країни, які ще їх приймають.

Блогер Олексій Дурнєв опублікував відео, на якому в одному з магазинів Грузії, дівчина, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.

"Русня побігла до Грузії, але забула, що і там їх ненавидять", - прокоментував він інцидент.

Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільшу кількість санкцій.

Також ми повідомляли, що США вирішили ввести повна заборона імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

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