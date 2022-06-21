Розбірки в Росгвардії: ключовий генерал злетів з посади, на війну гребуть відставників

Бійці Росгвардії відмовляються їхати в Україну / Facebook/rosgvard

На тлі значних втрат у війні проти України окупанти РФ проводять кадрові ротації у Росгвардії.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у Федеральній службі військ Росгвардії відбулися кадрові зміни.

"Генерал-лейтенант Сергій Власенко відсторонений від посади начальника штабу – першого заступника командувача Північнокавказького округу військ Росгвардії. Генерал-лейтенант Анатолій Маліков призначений на керівну посаду в Північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков обіймав посаду начальника Головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт Федеральної служби військ Росгвардії", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в ГУР, останні кадрові ротації пов'язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

У Росгвардії проблеми з ротацією

За даними джерел 24 канали в українських спецслужбах, в Росгвардії останнім часом виникли проблеми з ротацією особового складу.

При цьому чимала кількість росгвардійців почала відмовлятися від "відряджень" на територію України.

У повідомленні уточнюється, що в Росгвардії вирішили узгодити укладення короткострокових контрактів для "ветеранів служби". Повернутися до лав Росгвардії зможуть тільки ті, хто виявив бажання відправитися на війну в Україну.

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Раніше повідомлялося про те, що представники поліцейського спецзагону ОМОН з Республіки Хакасія відмовилися брати участь у війні проти України.

11 бійців ОМОНу з Хакасії відмовилися брати участь у" спецоперації " в Україні.

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