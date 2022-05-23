Замах на Путіна: у ГУР розкрили інсайд щодо замовників і термінів

Замах на Володимир Путіна ніякого розголосу в РФ не мав, підкреслив Кирило Буданов.
На президента РФ Володимира Путіна здійснювалися замахи, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
За його даними, був замах відразу після початку війни проти України. Про це глава ГУР розповів в інтерв'ю Українській правді.
"На Путіна були замахи... на нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це не публічна інформація. Абсолютно невдалий замах, однак він реально мав місце ... це приблизно 2 місяці тому було", - повідомив він.
Буданов додав, що замах на Путіна був невдалим "розголосу ніякої ця подія не мала, але вона мала місце".
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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