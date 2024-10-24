Поколупався в носі та розглядає кози: Лавров і Путін зганьбилися на саміті

У Казані відбувся саміт БРІКС, на якому особисто був присутній російський диктатор Володимир Путін. Він раптово зганьбився на весь світ. Відео вже розлетілося в Мережі.
"Директор" Росії, який так захищає російську мову, не зміг вимовити всім відоме ім'я президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він кілька разів спробував сказати і вийшло лише з третьої спроби.
Дивіться відео про те, як зганьбився Путін на саміті БРІКС:
Відзначився і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він зганьбився ще сильніше за Путіна. Лавров, "з цікавістю" слухаючи свого начальника Путіна, раптово засунув палець у ніс і почав у ньому колупатися. Після цього він витягнув палець і почав розглядати комашки, сидячи прямо за диктатором.
Після цього стався ще один курйозний випадок, коли Лавров був незадоволений людиною, яка проходила повз нього. Він заматюкався прямо в мікрофон і обізвав людину.
Дивіться відео з ганьбою Сергія Лаврова на саміті БРІКС:
Як на саміт БРІКС відреагували в Україні
Міністерство закордонних справ України заявило, що декларація БРІКС свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.
У МЗС України також заявили, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато хто з цих країн підтримує принципи Статуту ООН.
Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія і Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.
Інші новини:
- "Нісенітниця, я знаю Путіна": Лукашенко висловився про можливе відправлення військ КНДР в Україну
- Лукашенко "повністю готовий" дозволити Путіну бити ядеркою з Білорусі
- "Спільний дім": генсек ООН зганьбився безглуздим порівнянням, підігравши Путіну
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред