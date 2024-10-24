Поколупався в носі та розглядає кози: Лавров і Путін зганьбилися на саміті

Російський диктатор не зміг назвати ім'я президента Туреччини.

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Путін і Лавров зганьбилися на саміті БРІКС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Казані відбувся саміт БРІКС, на якому особисто був присутній російський диктатор Володимир Путін. Він раптово зганьбився на весь світ. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Директор" Росії, який так захищає російську мову, не зміг вимовити всім відоме ім'я президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він кілька разів спробував сказати і вийшло лише з третьої спроби.

Дивіться відео про те, як зганьбився Путін на саміті БРІКС:

Путін зганьбився на саміті БРІКС / фото: скріншот

Відзначився і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він зганьбився ще сильніше за Путіна. Лавров, "з цікавістю" слухаючи свого начальника Путіна, раптово засунув палець у ніс і почав у ньому колупатися. Після цього він витягнув палець і почав розглядати комашки, сидячи прямо за диктатором.

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Після цього стався ще один курйозний випадок, коли Лавров був незадоволений людиною, яка проходила повз нього. Він заматюкався прямо в мікрофон і обізвав людину.

Дивіться відео з ганьбою Сергія Лаврова на саміті БРІКС:

Лавров зганьбився на саміті БРІКС / фото: скріншот

Як на саміт БРІКС відреагували в Україні

Міністерство закордонних справ України заявило, що декларація БРІКС свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту.

У МЗС України також заявили, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато хто з цих країн підтримує принципи Статуту ООН.

Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія і Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що під час саміту БРІКС країна-агресор Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.

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