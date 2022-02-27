"Вимагайте від Путіна зупинити війну": глава МЗС України Кулеба звернувся до росіян

Кулеба закликав росіян вимагати від Путіна зупинити війну Росії та України / Скріншот

РФ здійснила військове вторгнення на територію України, а українці вже ведуть "народну війну". Глава Кремля Володимир Путін втягнув свою країну у військові дії, за які розплачуватимуться росіяни. Світ консолідувався і вже запустив масштабні санкції. В результаті страждають і гинуть росіяни. Жителям Росії треба вимагати від Путіна зупинити війну. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого звернення до росіян, яке дипломат виклав в Instagram, він російською мовою розповів про те, що Росія пішла війною на Україну, а самі українці наразі ведуть "народну війну".

"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся за неї ви", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що наразі все світове співтовариство консолідувалося і запустило безпрецедентні санкції щодо Росії. Постраждають від цього звичайні росіяни: ціни зростуть, економіка впаде, банківськими картами розплачуватися буде не можна.

Також він додав, що від результатів політики Путіна гинуть росіяни на території України.

Реклама

"Реальність у тому, що страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках. Вимагайте від Путіна зупинити війну", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив Україні війну. Після цього більшість регіонів української держави були обстріляні ракетними ударами. Російські війська увійшли до країни. Збройні сили України та інші силові структури відбивають атаку агресора.

Противник несе дуже серйозні втрати. За даними Генштабу на вечір неділі, 27 лютого, у боях з армією України загинули близько 4500 російських військових. Знищено і пошкоджено близько 27 літаків, 26 вертольотів, 150 танків, 700 ББМ, 50 гранат, один ЗРК Бук, чотири РСЗВ, БМ-21 град, 60 цистерн, два безпілотники, два кораблі і катери.

У Генеральному штабі підкреслили, що підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.