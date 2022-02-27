Близько 70% українців вважають, що Україна вистоїть у війні з РФ, за Зеленського 91% - опитування

Більшість українців вірять, що Україні вдасться відстояти свою країну у війні з Росією / УНІАН

Україні вдасться відбити військовий напад Росії, впевнені 70% українців. Близько 16% опитаних сумніваються. Найбільше вірять в успіх української армії на заході і в центрі країни – 75-78%, трохи менше на півдні і сході, 64-66%. Дії президента Володимира Зеленського підтримують 91%. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з даними опитування, яке було проведено 26-27 лютого, в успіх армії України вірять 70% респондентів. Не впевнені в цьому тільки 16%.

Причому за останній тиждень значно зріс рівень віри у Збройні сили. Найбільше вірять у ЗСУ на заході та в центрі країни, 75-78%, проте на півдні та сході впевненість не набагато нижча – 64-66%.

Близько 91% українців підтримують дії президента України Володимира Зеленського. Не підтримують 6%. Важко відповісти 3%.

Примітно, з грудня минулого року підтримка глави держави зросла в три рази. На заході і в центрі – понад 90% підтримують Зеленського, на півдні і сході більше 80%.

Опитування проведено у всіх підконтрольних Києву регіонах країни серед 2000 українців старше 18 років. Метод опитування - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка - не більше 2,2%.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують битися з армією РФ, яка намагається окупувати територію країни. Раньше українські військові збили два російські вертольоти, які летіли на Київ.