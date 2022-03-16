Блінкен підтвердив зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

Блінкен поспілкувався з Кулебою

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 лютого провели по телефону переговори. Голова Держдепартаменту підтвердив зобов'язання США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст.

"Провів сьогодні розмову з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар у Twitter.

За його словами, в ході бесіди він підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України знищили військового пілота окупантів РФ підполковника Олексія Хасанова (родом з Брянської області).

Російського окупанта збили в небі над Україною ще 5 березня.