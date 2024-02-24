'Cхоже на сплановані диверсії': у Польщі втретє висипали українську агропродукцію

Поляки припинили блокування одного пункту пропуску у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Польські активісти тимчасово призупинили блокування одного КПП / Колаж: Главред, фото: Суспільне, facebook.com/Ministry.for.restoration

Польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску "Зосін - Устилуг" у зв'язку з другою річницею початку великої війни Росії проти України. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби у Facebook.

"Із 03:00 24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін - Устилуг" у зв'язку з річницею початку війни в Україні. Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд", - вказано у повідомленні.

Водночас біля решти пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажівок.

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Висипане українське зерно

В Польщі знову висипали українське зерно із вантажного вагону. Це вже третій подібний випадок за останні дні.

Інцидент стався біля 9 ранку на залізничній станції Дорогуськ у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Невідомі пошкодили вантажні вагони та висипали боби.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", - сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Укрзалізниця звернулася до польських правоохоронців.

Блокада кордону

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. Раніше, 11 лютого, вони напали на українські вантажівки і висипали зерно.

Також 23 лютого президент України розповів, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів здійснить поїздку на українсько-польський кордон. Того ж дня український уряд прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч.

Як повідомляв Главред, Україна запропонувала Польщі "План взаємопорозуміння" для деблокади кордону. Український уряд розробив п'ять кроків, які мають вирішити це питання.

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