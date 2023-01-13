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РФ може перейти в наступ навесні: Резніков назвав ймовірні напрямки

13 січня 2023, 13:02
Окупанти можуть зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу, не виключив міністр оборони.
Олексій Резніков
Олексій Резніков / Фото Reuters, 93 омбр Холодний Яр

Навесні 2023 року російські окупанти можуть розпочати наступ на фронті, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він не виключив, що загарбники можуть почати просування з уже захоплених районів. Такий прогноз він зробив в інтерв'ю ВВС.

Разом з тим глава Міноборони попередив, що РФ може намагатися зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вже окупувала на півдні і сході.

При цьому він звернув увагу на те, що Україні потрібен час для перегрупування і переозброєння, поки вона чекає поставку західної зброї.

"Весна - найкращий період для відновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", - сказав міністр.

Резніков додав, що сумнівається в повторному наступі росіян з Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Президент держави агресора Володимир Путін планує закликати в 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СЗР, який публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

Нагадаємо, в Головному управлінні Міністерства оборони розповіли про те, як російський окупанти планують використовувати мобілізованих у війні проти України.

Мобілізованих росіян планують використовувати в наступальних операціях навесні і влітку.

Читайте більше:

Олексій Резніков війна Росії та України
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