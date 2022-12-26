Загинув найбагатший депутат Росії: його тіло знайшли в Індії

Напередодні померлий прилетів до Індії ще з трьома російськими туристами, щоб відзначити своє 65-річчя.

Павло Антов / рос ЗМІ

В Індії виявили мертвим найбагатшого депутата Росії Павла Антова. Його тіло лежало калюжі крові під вікнами готелю.

За інформацією російського Telegram-каналу Shot, тіло мільярдера Антова знайшли в суботу в Райагаді (штат Одіша). Попередньо встановили, що найбагатший депутат РФ випав з третього поверху.

Напередодні померлий прилетів до Індії ще з трьома російськими туристами, щоб відзначити своє 65-річчя. За два дні до загибелі Антова в цьому ж готелі помер його друг. Він лежав без свідомості посеред порожніх пляшок з алкоголем. По дорозі до лікарні друг мільярдера помер.

Через деякий час знайшли тіло Антова. Індійська поліція не виключає, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.

Павло Антов - депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт". У 2018 році "Форбс " оцінив його заробіток в 10 млрд рублів. Тоді Антів очолив рейтинг найбагатших депутатів і чиновників в Росії.

Нагадаємо, в Росії знайшли мертвим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими. У ЗМІ вже висунули версію-самогубство, але все вказує саме на вбивство.

Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідовано окупанта родом з Донецької області. Олександр Папуна колись служив в українській армії, але потім переїхав до Росії і переодягнувся у форму десантника-контрактника ЗС РФ.

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