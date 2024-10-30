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Подружитися з другом Путіна: у партії Шольца зробили дивну заяву

Даяна Швець
30 жовтня 2024, 11:09
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Нинішній канцлер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним.
Подружитися з другом Путіна: у партії Шольца зробили дивну заяву
У партії Шольца висловили готовність налагодити відносини з "другом Путіна" Шредером / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Коротко про ключове:

  • У партії Шольца озвучили причину, чому готові налагодити відносини з "другом Путіна"
  • Мірш пояснив, що досягнув Шредер на посаді канцлера Німеччини

Готовність до примирення з колишнім канцлером Герхардом Шредером висловив новий генсек Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш. Перший відомий тим, що потрапив в скандал через зв'язки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після початку повномасштабного вторгнення.

Про це Маттіас Мірш сказав в інтерв’ю журналу Stern.

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Відповідаючи на запитання про те, чи повинен Шредер залишатись у лавах соціал-демократів, генеральний секретар партії відповів ствердно.

"Ми не повинні мислити чорно-білими категоріями. Я можу віддати належне справі всього його життя… навіть якщо я маю принципово інший погляд на Путіна і напад на Україну",– сказав він.

Хто такий друг Путіна Герхард Шредер?

Ге́рхард Фріц Курт Шредер — німецький проросійський політик, колишній голова Соціал-демократичної партії Німеччини (1999—2004), федеральний канцлер ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року, особистий друг Путіна, пише Вікіпедія.

Колишній канцлер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії Газпром. Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу Північний потік-2. Він же керував консорціумом з будівництва першого Північного потоку, у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро.

3 травня 2020 року Шредер заявив, що "жоден президент РФ не поверне Криму" і потрібно зняти санкції з РФ. Також він заявив, що мир на Донбасі можливий тільки за умови федералізації України.

8 листопада 2018 року Шредера було внесено до бази "Миротворця" через інтерв'ю німецькій газеті Aachener Nachrichten, під час якого він відповів на питання про анексію Криму.

Промосковська та корупційна складові діяльності Шредера ввели в обіг нове слово — "шредеризація" (англ. "Schroederization", нім. "Schröderisierung"), що визначається як корупціалізація Кремлем політичної еліти країн Європи (корупція на експорт)..

19 травня 2022 року бюджетний комітет Бундестагу позбавив Шредера деяких особливих прав через його підтримку політики Путіна. Було закрито офіс Шредера, але він і надалі мав право на пенсію і особистий захист

Мірш висловив думку, що Шредер на посаді канцлера Німеччини у 1998-2005 роках "багато чого досягнув". Наприклад, він згадав відмову від участі у війні в Іраку, реформу шкільної освіти та легалізацію цивільних партнерств для одностатевих пар.

Коментуючи зв’язки Шредера з Росією, генсек СДПН заявив, що нинішній канцлер Олаф Шольц готовий говорити з Путіним, а "перемовини і стримування – це дві сторони однієї медалі".

Новини про міжнародну політику - що відомо

Главред також повідомляв, що РФ готує альтернативу "Мюнхену". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушає до Мінська на "конференцію безпеки", яку організовують Росія, Білорусь і Сирія цього тижня.

Президент США Джо Байден назвав умову, коли Україна має завдати удару по північнокорейським військам. Очільник Штатів стурбований присутністю північнокорейських військ на території Курської області.

Водночас Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29. НАТО повинно забезпечити захист повітряного простору, доки Варшава не отримає нові літаки.

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