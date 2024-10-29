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"Життя жорстоке": Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29

Руслана Заклінська
29 жовтня 2024, 18:52
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Польща не може передати Україні нове озброєння, яке купила за мільярди доларів, щоб зміцнити свою безпеку, сказав Анджей Дуда.
'Життя жорстоке': Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29
Польща передасть МіГ-29, але за однієї умови / Колаж: Главред, фото: twitter.com/prezydentpl, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви:

  • Польща передасть Україні свої винищувачі МіГ-29, якщо НАТО тимчасово забезпечить захист повітряного простору
  • Варшава вже не може передати Києву стільки пострадянського озброєння, як раніше

Польща готова передати Україні своїх винищувачі МіГ-29. Проте лише за умови, що НАТО забезпечить захист повітряного простору, доки Польща не отримає нові літаки. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок, 29 жовтня, в інтервʼю радіо Zet.

Дуда підкреслив, що Польща раніше задекларувала свою готовність передати МіГ-29, але потребує від партнерів гарантій тимчасового захисту свого неба.

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"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - сказав польський президент.

На запитання, чи він розчарований тим, що президент України Володимир Зеленський не надав "секретні додатки" до плану перемоги, Дуда відповів, що підходить до цього спокійно.

"Я вважаю, що це питання існування України як суверенної держави, тільки через цю призму я розглядаю все питання війни, яку Росія почала, напавши на Україну, і наше ставлення до цієї війни. Питання тільки в тому, наскільки в наших інтересах, щоб Україна існувала, щоб Україна була дійсно суверенною і незалежною державою", - заявив глава Польщі.

За словами Дуди, він бажає побудувати "найкращі відносини" між Польщею та Україною. Польський президент також прокоментував заяви про те, що Польща зробила усе можливе для допомоги Україні в перші місяці війни, а Київ нібито "тепер рахується" з Варшавою.

"Ну, в якомусь сенсі, можливо, так і є. Те, що ситуація зміниться таким чином, було цілком очікувано, тому що ми дали те, що могли дати. І ми дали це швидко, і ми дійсно дали це тоді, коли це було необхідно. І я особисто вважаю, що це наша велика гордість. Просто відтоді минуло два роки. І це важко, я з жалем мушу сказати, життя жорстоке", - наголосив він.

Дуда визнав, що Україна має продовжувати боротьбу, але Польща не здатна надати стільки пострадянської техніки, як це було раніше. Він підкреслив, що нове озброєння, яке країна зараз закуповує за мільярди доларів для зміцнення власної безпеки, "відповідальний політик просто не може передати".

Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

Польща передасть Україні літаки - останні новини

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив про необхідність отримання польських винищувачів МіГ-29 для посилення обороноздатності країни. Однак, остаточного рішення про їх передачу на той момент ще не було прийнято.

Згодом Польща погодилась передати Україні свої винищувачі МіГ-29, але тільки після отримання сучасних F-35 із США. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща розуміє потреби України, але пріоритетом залишається власна безпека.

Як повідомляв Главред, у найближчі тижні на півночі Польщі, у Редзіковому, відкриють базу протиракетної оборони НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що база може захищати Польщу не тільки від іранських, а й від російських ракет.

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