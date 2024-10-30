Україна відновила переговори з Росією: які пункти передбачені - Financial Times

Про що йдеться у статті Financial Times:
- Україна може відновити переговори з РФ щодо припинення атак на енергооб'єкти
- Обидві сторони вже знизили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру
- З 2024 року Україна атакувала 9 з 32 основних нафтопереробних заводів Росії
Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення атак на енергетичні об'єкти одна одної. Київ намагається поновити перемовини, які майже призвели до угоди в серпні за посередництва Катару, але були зірвані через наступ України в Курську. Про це повідомляє Financial Times, передає "Суспільне".
"Існують дуже ранні розмови про потенційне відновлення переговорів. Зараз йдуть розмови про енергетичні об’єкти", — сказав дипломат, поінформований про переговори.
Домовленість могла б стати першою значною деескалацією конфлікту з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Джерела повідомляють, що обидві сторони вже знизили інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру.
"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на енергомережу України та російські нафтопереробні потужності є їхнім взаємним інтересом", — пише газета.
Однак, словами колишнього російського високопосадовця, Путін не схильний укладати угоду, поки українські сили контролюють територію в Курській області площею приблизно 600 кв. км.
"Поки [українці - ред.] топчуть землю в Курську, Путін битиме по енергетичній інфраструктурі Зеленського", — сказав він.
Проте Україна продовжує здійснювати удари по важливих об'єктах, таких як нафтопереробні заводи, щоб посилити тиск на Росію для участі в переговорах, про що повідомив один із високопоставлених українських чиновників.
"Окрім наших можливостей для далекобійних ударів, які дозволяють уражати енергетичні об'єкти та військові об'єкти всередині Росії, у нас немає багато важелів, щоб [змусити росіян - ред.] сісти за стіл переговорів", — додав він.
У матеріалі вказується, що з початку 2024 року Україна атакувала щонайменше дев'ять з 32 основних нафтопереробних заводів Росії.
За даними Сергія Вакуленка з Carnegie Russia Eurasia Center, під час найбільш інтенсивних атак у травні було тимчасово виведено з ладу 17% російських нафтопереробних потужностей, хоча більшість з них згодом відновили роботу. Росія експортує лише невелику частину своїх нафтопродуктів, маючи потужності, які значно перевищують внутрішні потреби.
У FT додали, що у відповідь на атаки нафтозаводів значна частина України зіткнулася з енергетичною кризою, втративши 9 ГВт потужностей — це половина від необхідної кількості для стабільного проходження зимового сезону, і Київ не зміг повністю їх відновити.
Що відомо про Financial Times?
Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.
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