Підтримали ЗСУ тільки публічно: Польща не зробила жодного внеску на снаряди

Перед цим у рамках "чеської ініціативи" проблеми виникали і з Францією, однак проблему з її участю таки вдалося вирішити.

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У Празі все ще очікують фінансування зі сторони Польщі / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони

В рамках ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів по всьому світу для України Польща пообіцяла свою фінансову підтримку, однак досі жодного внеску країна не зробила.

Як повідомляє Gazeta Wyborza, таким чином Польща нібито є єдиною серед усіх країн, які пообіцяли підтримати "чеську ініціативу", але на практиці не виконали свої зобов'язання, шляхом фінансування.

За даними журналістів, станом на серпень до ініціативи Чехії з пошуку і закупівлі боєприпасів для Сил оборони України за межами Євросоюзу приєдналися 18 країн. Серед найбільший донорів опинилася Німеччина, яка ще й виділила кошти у найкоротші терміни.

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У Польщі наразі ніяк не прокоментували свою обіцянку без відповідних дій. Однак варто зазначити, що влітку Прага повідомляла про проблеми з очікуванням коштів від Франції. Схоже, цю проблему з участю країни вже вирішити вдалося.

Що таке Gazeta Wyborcza? Gazeta Wyborcza - польська щоденна політична газета з головним офісом у Варшаві. Головний редактор — Адам Міхнік. Постійним автором газети є відомий польський політик українського походження Мирослав Чех, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від західних партнерів

Нагадаємо, 6 вересня, на авіабазі НАТО "Рамштайн" у Німеччині відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Партнери зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові поставки зброї.

Згодом Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). Кошти будуть виділені у 2024-2025 роках для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

Напередодні уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон (401,6 мільйона євро). Він відповідає найбільш пріоритетним військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому.

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