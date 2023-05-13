"Під землею це палац, на поверхні - цитадель": Соловей розповів про африканський бункер Путіна

Африканську "цитадель" для Путіна підготував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, повідомив російський політолог.

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Володимир Путін, резиденція / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін звів резиденцію-замок в Африці, куди планує втекти в разі своєї політичної поразки.

Він "звив" для себе гніздечко з купою золота, коштовностей і валюти заявив російський політолог Валерій Соловей журналістці Юлії Латиніній.

За словами Солов'я, африканську "цитадель" для Путіна підготував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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"Він її створив, цитадель справжню. Під землею це палац, на поверхні - цитадель, її взяти практично неможливо. Це якраз в Центральноафриканській Республіці і ще в парі місць, як кажуть, є запасні пункти. Там, до речі, зберігається частина золота, частина дорогоцінних металів і долари на палетах. У фізичному вигляді зберігаються долари на палетах", - розповів Соловей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього за 10 кілометрів від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

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