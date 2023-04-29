"Світ ширший, ніж твій бункер": Зеленський жорстко висміяв Путіна

Президент зізнався, що іноді йому потрібні якісь години для того, щоб не втратити адекватність.

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Володимир Зеленський потролив Володимира Путіна / Офіс президента України, сайт Кремля

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час війни він не має відпустки і не сидить у бункері, як президент Росії Володимир Путін.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю фінським, шведським, датським і норвезьким журналістам, відповідаючи на питання чи був він під час війни у відпустці.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення було дуже складно всім. За його словами, в перші дні війни був "шок, трагедія". Президент додав, що найскладніше тим, хто втратив рідних, близьких. "Їм набагато складніше, ніж мені", - підкреслив Зеленський. За його словами, він весь час з українцями і переживає за ці втрати.

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"У мене не було відпустки, тому що я не можу собі її дозволити, немає відпустки на війні", — підкреслив глава держави.

Водночас він додав, що іноді йому потрібні якісь годинники для того, щоб не втратити адекватність. "Треба себе переключити - щось почитати, подивитися. Я це роблю", - сказав Зеленський.

За його словами, іноді він має таку можливість вночі або рано вранці. "Дуже рано я прокидаюся і читаю літературу, бажано літературу, а не інтернет. Іноді, як ми всі сучасні люди, починаєш читати книгу і плавно переходиш до мобільного телефону, і так заходиш в Інтернет, щоб почитати, що є у світі. Це дуже важливо знати, за що ми боремося, бути адекватним", — підкреслив президент України.

За його словами, важливо поспілкуватися з людьми, журналістами. "Не сидіти в бункері, а розуміти, що світ ширший, ніж твій бункер. Ми розуміємо про кого я говорю", — сказав Зеленський, натякаючи на президента РФ Володимира Путіна.

Раніше Зеленський заявив про те, що Путін - терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

"З президентом Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист. Після того як він сказав всьому світу, що "не збирається захоплювати території", "ніколи не буде повномасштабної війни", "не можна розв'язати повномасштабну війну у 21-му столітті на європейському континенті", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна не збирається йти на переговори з агресором Росією.

Він нагадав про словах Зеленського, згідно з якими ніяких переговорів з Путіним не буде.

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