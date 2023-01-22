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Чому Німеччина проти надання танків Україні: у CNN розкрили деталі

22 січня 2023, 10:28
Війна в Україні несе загрозу для всього континенту в цілому.
Бундестаг, Німеччина
Німеччину активно спонукають до постійних поставок потужнішої зброї в Україну / Фото УНІАН

Минулий 2022 рік змусив лідерів європейських країн всерйоз задуматися про національну безпеку, оскільки війна в Україні несе загрозу для всього континенту в цілому. Це твердження є особливо актуальним для Німеччини. Про це пише CNN.

Видання зазначає, що німецький уряд протягом багатьох років витрачав на ЗС Німеччини значно менше коштів, ніж будь-яка інша європейська країна. Однак в даний час такий підхід змінюється на раціональніший.

Одразу після початку повномасштабної війни в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив перед парламентом і заявив, що готовий витратити понад сто мільярдів євро для удосконалення Збройних сил його держави. Однак через майже рік ця обіцянка не стала реальністю.

Крім того, Німеччину активно спонукають до постійних поставок потужнішої зброї, зокрема, танків Leopard 2 в Україну.

Шольц наполягав на тому, що будь-який такий план необхідно буде повністю узгоджувати з усім західним альянсом, а офіційні особи Німеччини заявили, що не схвалять передачу "леопардів", якщо США також не погодяться направити до Києва частину своїх танків.

Новий міністр оборони Борис Пісторіус висловився, що зараз в уряду немає чіткого рішення з цього приводу.

"Є вагомі причини для доставки і є вагомі причини проти... всі "за" і "проти" повинні бути дуже ретельно зважені, й цю оцінку явно поділяють багато союзників", — сказав Пісторіус.

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачі Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Захід поставить Україні німецькі танки Leopard 2. Тривають дискусії з приводу того, як в публічній сфері оголошувати про таке рішення. Київ досяг серйозного прогресу в отриманні військової допомоги, і західний світ розраховує на перемогу української держави у війні з Росією.

Інші новини:

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