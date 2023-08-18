Перемогою України стане виведення військ РФ і повернення її територій - Держдеп

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого миру в Україні, підкреслили в Державному департаменті.

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Україні потрібна сильна позиція на перемовинах і справедливий мир - Держдеп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 24-я ОМБр

Перемогою України у війні з агресором Росією стане повне відновлення територіальної цілісності держави, що включає виведення ворожих військ. Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно. Україна повинна отримати сильну позицію перед тим, як відбудуться перемовини. Про це заявив заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател.

Як повідомляє Голос Америки, він сказав про те, що справедливий мир в Україні повинен базуватися на повній перемозі над країною-агресором Росією і включати виведення військ з усіх українських територій.

"Ми наближаємося до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України", - сказав Пател. відео дня

Також він додав, що Штати підтримують прагнення, спрямовані на досягнення "справедливого і довготривалого миру в Україні, яка повинна залишатися незалежною, суверенною, демократичною і процвітаючою країною".

Ведант Пател підкреслив, що США і партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб країна могла себе захистити від російської військової агресії і "бути в найсильнішій позиції за столом перемовин, коли прийде час".

Війна Росії проти України

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