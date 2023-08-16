Три проблеми заважають справедливо закінчити війну: в ОП назвали потрібні кроки

Справедливо закінчити війну країни-агресорки Росії проти України заважають три проблеми. Щоб вирішити ці проблеми, потрібно посилити низку рішень.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував вирішення для кожної з трьох проблем.
За словами Подоляка, перша проблема – це обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Щоб вирішити цю проблему, потрібно або офіційно змінити статус РФ на терористичну державу, або ввести жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників, зазначає радник керівника ОП.
Друга проблема стосується постачання зброї в Україну.
"Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", – наголосив Подоляк.
Третя проблема – необхідність ізоляції найвищого керівництва Росії. За словами радника голови ОП, це різко зменшить можливості для дипломатичного маневру і стане сигналом для нейтральних країн.
"Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів", – підсумував Подоляк.
Війна в Україні
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