Три проблеми заважають справедливо закінчити війну: в ОП назвали потрібні кроки

Для швидшого завершення війни потрібно, зокрема, ізолювати керівництво РФ та затягнути санкційний пасок так сильно, щоб Росія не могла виробляти ракети.

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Три проблеми заважають справедливо закінчити війну, каже Подоляк/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрін

Справедливо закінчити війну країни-агресорки Росії проти України заважають три проблеми. Щоб вирішити ці проблеми, потрібно посилити низку рішень.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував вирішення для кожної з трьох проблем.

За словами Подоляка, перша проблема – це обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Щоб вирішити цю проблему, потрібно або офіційно змінити статус РФ на терористичну державу, або ввести жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників, зазначає радник керівника ОП.

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Друга проблема стосується постачання зброї в Україну.

"Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", – наголосив Подоляк.

Третя проблема – необхідність ізоляції найвищого керівництва Росії. За словами радника голови ОП, це різко зменшить можливості для дипломатичного маневру і стане сигналом для нейтральних країн.

"Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів", – підсумував Подоляк.

Війна в Україні

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