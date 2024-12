Плани Путіна щодо затяжної війни з Україною: в ISW розкрили деталі

Ключові висновки ISW:

Москва розширює свою програму, спрямовану на популяризацію служби в окупаційній армії серед молоді на території Росії та на захоплених землях України. Кремль готується до довгострокових бойових дій проти української держави та можливих конфліктів із Заходом. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW пишуть, що Путін дав доручення уряду розширити програми так званого військово-патріотичного виховання молоді у 2025 році, який оголошено "роком вітчизни".

Зокрема, глава Кремля наказав популяризувати службу в армії серед молоді та розширити програми, спрямовані на реалізацію такого завдання.

Як повідомляв Главред, наприкінці листопада в розвідці Німеччини заявили, що Росія здатна напасти на Альянс найближчими роками. Раніше подібні заяви робив і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Росія до 2030 року може підготуватися до війни з НАТО, говорив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, за підтримки "осі зла" Кремль може завдати удару по країнах Балтії.

Найближчим десятиліттям можливий військовий конфлікт Росії і НАТО, сказав російський міністр оборони Андрій Бєлоусов. Країна-окупант готуватиметься до таких ймовірних подій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.