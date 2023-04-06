Плани Китаю щодо Тайваню: у ФБР заявили, що Пекін виніс урок з війни в Україні

Уряд Китаю почав вживати заходів, які спрямовані на підстраховку своєї економіки в разі запровадження санкцій, зазначив директор ФБР Крістоф Рей.

Китай вивчає війну Росії проти України, що може бути сигналом підготовки нападу на Тайвань - ФБР / Колаж ua.depositphotos.com, 10 ОГШБр

Китай вивчає війну Росії проти України в контексті адаптації економіки до санкцій. Китайський уряд пом'якшує свою економіку на тлі можливих обмежень, які потенційно можуть бути впроваджені проти Пекіна в разі військового вторгнення в Тайвань. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Крістоф Рей.

Як повідомляє CNN, він розповів про те, що Китай аналізує, як західні санкції впливають на економіку країни-агресора Росії і робить з цього свої висновки.

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"У той час, коли США спостерігають за війною і вчаться з неї, Китай теж... Урок, на якому Китай може зосередитися - це вплив санкцій на російську економіку", - зазначив Рей.

За словами директора ФБР, уряд КНР проводить роботу, спрямовану на пом'якшення своєї економіки на випадок ситуації з потенційними санкціями. Не виключено, що подібні дії – "ключ" до можливих дій Пекіна проти Тайваню.

"Якби вони вирішили, наприклад, спробувати силою захопити Тайвань, ви можете очікувати, що буде впроваджено безліч санкцій. Тому той факт, що китайці витрачають так багато часу на пом'якшення своєї економіки, ми називаємо таку поведінку підказкою", - підкреслив Крістоф Рей.

Китай може готуватися до вторгнення в Тайвань

Американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs опублікував матеріал, в якому йшлося про те, що голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні китайського парламенту сказав своїм генералам ,щоб вони "сміливо воювали" у разі військових дій. При цьому в статті відзначили, що по той бік Тайванської протоки в містах вже будуються нові бомбосховища, а по всій країні створюються Офіси національної оборонної мобілізації.

У The New York Times написали, що Китай вивчає війну в Україні. Китайці аналізують інновації, тактику та ефективність військових операцій. На думку аналітиків, це Пекін проводить такі дії на випадок можливого зіткнення за Тайвань.

Політолог Тарас Загородній вважає, що політика Китаю після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін суттєво посилилася.

Пекін вважає свою світоглядну модель правильною, а концепцію західного світу – неспроможною.

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