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Тайвань буде контратакувати, якщо військові Китаю нападуть на острів - Генштаб Тайваню

31 серпня 2022, 15:09

Головним джерелом нестабільності може стати намір Китаю "зробити Тайванську протоку, яка розділяє дві сторони, своїм внутрішнім морем".

Тайвань, Китай
Тайвань буде контратакувати, якщо Китай нападе / Колаж фото Reuters

У Тайвані заявили, що будуть контратакувати Збройні сили Китаю, якщо ті вирішать вторгнутись на територію острова. Таким чином місцева влада зазначає, що буде користуватись своїм правом на самооборону. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу з операцій та планування Лінь Вень-Хуан, повідомляє Reuters.

Загострення почалось після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Поблизу Тайваню продовжується китайське військове патрулювання "високої інтенсивності". Головним джерелом нестабільності може стати намір Китаю "зробити Тайванську протоку, яка розділяє дві сторони, своїм внутрішнім морем".

"Для літаків і кораблів, що зайшли на нашу морську та повітряну територію в 12 морських миль, національна армія без винятку здійснюватиме право на самооборону та контратаку", – сказав Вень-Хуан.

Тайвань вже скаржився на те, що китайські безпілотники літали поряд з групою островів біля узбережжя Китаю.

Вень-Хуан додав, що військові будуть використовувати право для контратак безпілотників, які не відреагували на попередження залишити територію.

Проблема Китаю і Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

При цьому американський президент Джо Байден заявив, що якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм.

Нещодавно повідомлялося, що Китай може готувати "спеціальну операцію" проти Тайваню. Лідер держави Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє "невійськове" використання збройних сил. Ця директива може забезпечити правову основу для "невоєнної операції".

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Китай, своєю чергою, засудив цей візит. Згодом військові Китаю розпочали навчання біля Тайваню. Вони відбувалися у шести зонах навколо острову.

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