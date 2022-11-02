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Китай заявив про "тверду підтримку" режиму Путіна: Гозман назвав небезпечний сценарій

2 листопада 2022, 10:18

Підтримка Китаєм країни-агресорки може призвести до того, що Росія стане колонією Китаю, вважає російський опозиційний політик Леонід Гозман.

Путін, Китай, Гозман
Відкриття Китаєм ринку озброєнь для Росії могло б призвести до серйозної ситуації - Гозман / Колаж Reuters, Кремль, Facebook Л. Гозман

Риторика Китаю щодо підтримки агресорки Росії може відрізнятися. Однак якщо заява китайського МЗС про "тверду підтримку" режиму Путіна відображає реальну позицію Пекіна, директор Кремля отримав тимчасовий успіх. Якщо китайська держава відкриє свій ринок зброї для Москви, виникне серйозна ситуація. Водночас з'являється сигнал про те, що РФ може стати китайською колонією. Про це заявив російський опозиціонер, політик і політолог Леонід Гозман.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що заяви Китаю щодо Росії можуть бути різними, однак якщо повідомлення МЗС КНР демонструє позицію Пекіна, Путіну вдалося досягти великого тактичного успіху. Однак це сигнал про можливе перетворення РФ на китайську колонію.

Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду

"Потрібно подивитися інші заяви КНР, вони можуть відрізнятися. Якщо заява відображає позицію Пекіна, Путін досяг величезного успіху в конкретній ситуації. Однак це не означає ані перемоги у війні з Україною, якої, вважаю, не буде, пні процвітання і благополуччя Росії. З'являється сигнал про те, що Росія стане колонією Китаю", - вважає Гозман.

За його словами, Путін мріє про військову підтримку з боку Китаю. І якщо Пекін відкриє свій ринок для Росії, ситуація стане серйозною.

"Ймовірно, Путін про це мріє. Він гарячково намагається закуповувати зброю де завгодно. Ходили чутки, що навіть у Північній Кореї. Якби Китай відкрив свій ринок для Росії, це призвело б до серйозної ситуації", - підкреслив Леонід Гозман.

Заява МЗС Китаю про "тверду підтримку" Росії

У Міністерстві закордонних справ Китаю після виступу глави РФ Путіна на Валдаї 27 жовтня опублікували повідомлення за підсумками перемовин керівника китайського МЗС Ван і з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У заяві було сказано, що Пекін підтримує Росію і її директора Путіна в реалізації політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій арені.

При цьому Пекін має намір суттєво розширити співпрацю з Москвою.

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