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Пілоти задихнулися в повітрі: несподівана версія катастрофи Су-30 в Іркутську

23 жовтня 2022, 15:41

Літак вдарився об землю, падаючи з висоти практично вертикально.

Іркутськ
Місце падіння Су-30 в Іркутську / скріншот

Стали відомі подробиці катастрофи бойового літака російської армії Су-30, який в Іркутську звалився прямо на житлові будинки.

В результаті загинули обидва пілоти винищувача. Відео падіння опубліковано в мережі.

Звернемо увагу, що літак вдарився об землю, падаючи з висоти практично вертикально. Як пишуть росЗМІ, на той момент бойова машина була вже некерована.

За попередньою інформацією, літак Су-30 впав на будинок в Іркутську під час льотних випробувань, в яких брали участь два екіпажі.

При цьому один з екіпажів приземлився, другий перестав виходити на зв'язок. Згодом він розбився.

Відзначається, що коли вцілілий літак підлетів до борту, що не виходив на зв'язок, його льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови — імовірно, пілоти задихнулися через розгерметизацію корпусу. На будинок звалився вже повністю некерований літак.

Раніше повідомлялося про те, що в Краснодарському краї РФ військовий літак окупантів звалився прямо на житлові будинки, внаслідок чого сталася потужна пожежа.

Літак впав у дворі на комуністичній вулиці Єйська, пише 112. Після вогонь перекинувся на житловий будинок.

У мережі опублікували кадри величезного полум'я на місці катастрофи. Літак розбився в місті Єйськ.

Дивіться відео ТСН – пілот ЗСУ виконав завдання та катапультувався

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новини Росії Иркутск військовий літак
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