Підриви на залізниці РФ можуть продовжитись: розвідка Британії пояснила про наслідки

Пригоди на російській залізниці вочевидь продовжаться, тому що охороняти таку велетенську мережу колій складно.

https://glavred.net/world/pidrivi-na-rosiyski-zaliznici-mozhut-prodovzhitis-rozvidka-britaniji-poyasnila-pro-naslidki-10468018.html Посилання скопійоване

Диверсії на російській залізниці можуть продовжитись / колаж Главред: фото: Telegram Baza, УНІАН

Аварії на залізниці країни-агресорки Росії посилять тиск на окупантів, які, найімовірніше, не зможуть повністю захистити залізничну мережу від атак.

Британські військові наголошують, що нещодавнє зростання кількості аварій на російській залізниці в районах, що межують з Україною, пов’язане з диверсією, здійсненою невідомими особами. Це призвело до короткочасних локальних перебоїв у русі російської військової залізниці. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на свою розвідку.

"Незважаючи на те, що її залізничні військові бригади здатні швидко відновити сполучення, ці інциденти посилять тиск на російські сили внутрішньої безпеки, які, швидше за все, не зможуть повністю захистити величезну та вразливу залізничну мережу Росії від нападу", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео про те, як і хто атакував Кремль безпілотниками:

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, що 1 травня у Росії зійшов з рейок потяг із нафтою. 708 вагонів перекинулись на бік. Після сходження потяга з рейок відбулася пожежа.

29 квітня, у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи. Там виробляють артилерію, міномети та реактивні системи залпового вогню для російської окупаційної армії.

Невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

У селищі Волна Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтобазі, яка розташована недалеко від Кримського мосту. Пожежі присвоєно вищий ранг складності.

Більше "бавовняних" новин: