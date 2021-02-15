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Пєсков прокоментував слова Путіна про підтримку Росією Донбасу

15 февраля 2021, 13:52

Кремлівському штатному глашатаю Дмитру Пєскову довелося в стислі терміни коментувати заяву Володимира Путіна про те, що Росія ні за що не кине Донбас.

Путина
Володимир Путін / Reuters

Недавнє публічне висловлювання російського президента Володимира Путіна про те, що Росія не кине Донбас, має на увазі під собою, в першу чергу, допомогу російськомовному населенню регіону. З такою заявою перед журналістами виступив путінський спікер Дмитро Пєсков, повідомляє агентство Інтерфакс.

"Ви, напевно, звернули увагу цілком на відповідь Путіна. Говорячи про те, що" Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що", потрібно звернути увагу на слова президента, що будь ‒ які кроки мають свої наслідки і їх потрібно вміти прогнозувати заздалегідь", - сказав прессекретар російського президента.

Пєсков стверджує, що Російська Федерація надавала і надаватиме допомогу в питанні соціального забезпечення жителів окремих районів Донбасу. В першу чергу-надсилати конвої з гуманітарною допомогою.

"А що стосується слів "Донбас ми не кинемо", річ у тому, що там живе багато росіян, російськомовних. Це люди, які, на жаль, позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави - України. Це люди, яким відмовлено в будь-яких державних послугах. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, Росія буде продовжувати це робити, тому що, якщо не Росія, то більше нікому це буде зробити. Ось що мав на увазі президент Путін", ‒ підсумував путінський спікер.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • 14 лютого в ефірі російського телебачення були показані уривки записів спілкування Володимира Путіна з головними редакторами великих російських ЗМІ.
  • Зокрема, Путін заявив, що Росія продовжить надавати підтримку Донбасу.
  • "Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що [...] краще, ніж прийняти якесь рішення, ми повинні подумати про наслідки будь-якого кроку", ‒ сказав він.
  • Раніше з цього приводу Володимир Путін висловлювався у рамках своєї підсумкової пресконференції - у грудні 2020 року.
  • "Конфлікт в Донбасі рано чи пізно буде врегульовано, залишається питання "коли". Росія як підтримувала Донбас, так і буде. І буде навіть нарощувати нашу підтримку Донбасу", - заявляв він.

Агресія Росії на Донбасі

У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вперлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.

У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

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новини Росії Володимир Путін війна на Донбасі Дмитро Пєсков
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