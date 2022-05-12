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Путін "завис" у Сочі на дні народження Кабаєвої: ЗМІ розкрили деталі

12 травня 2022, 16:30

Володимир Путін прилетів на курорт Сочі, де, за чутками, живе Аліна Кабаєва.

Путін і Кабаєва
Володимир Путін і Аліна Кабаєва

Президент Росії Володимир Путін приїхав до Сочі, де святкує день народження своєї ймовірної коханої Аліни Кабаєвої.

Напередодні його бачили в Сочі, де він відвідав освітній центр Сіріус. Як пише The Mirror, це може бути лише прикриттям, а справжня причина приїзду Путіна в Сочі – святкування 39-го дня народження Кабаєвої.

"Невідомо, що Аліна Кабаєва буде робити сьогодні, в свій день народження, але на цьому тижні Володимир Путін прилетів на курорт Сочі, де, за чутками, живе Кабаєва", – йдеться в матеріалі.

Відзначимо, що про подальші плани Путіна його команда його пропагандистів не оголосила, а тому існує ймовірність, що він залишився в Сочі.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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