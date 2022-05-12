Путін "завис" у Сочі на дні народження Кабаєвої: ЗМІ розкрили деталі

Володимир Путін прилетів на курорт Сочі, де, за чутками, живе Аліна Кабаєва.
Президент Росії Володимир Путін приїхав до Сочі, де святкує день народження своєї ймовірної коханої Аліни Кабаєвої.
Напередодні його бачили в Сочі, де він відвідав освітній центр Сіріус. Як пише The Mirror, це може бути лише прикриттям, а справжня причина приїзду Путіна в Сочі – святкування 39-го дня народження Кабаєвої.
"Невідомо, що Аліна Кабаєва буде робити сьогодні, в свій день народження, але на цьому тижні Володимир Путін прилетів на курорт Сочі, де, за чутками, живе Кабаєва", – йдеться в матеріалі.
Відзначимо, що про подальші плани Путіна його команда його пропагандистів не оголосила, а тому існує ймовірність, що він залишився в Сочі.
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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