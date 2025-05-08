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Конклав не зміг обрати нового Папу Римського в 1-ий день голосування - деталі

Віталій Кірсанов
8 травня 2025, 01:53
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Явного фаворита серед претендентів у наступники Папи Франциска поки що немає.
Конклав не зміг обрати нового Папу Римського
Конклав не зміг обрати нового Папу Римського / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Усі кардинали, які голосували, повернулися до резиденції у Ватикані
  • Чергове голосування відбудеться в четвер, 8 травня

У перший день голосування кардинали католицької церкви не обрали нового Папу Римського. Про це стало відомо, коли з димоходу Сикстинської капели повалив чорний дим. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що явного фаворита серед претендентів у наступники Папи Франциска поки що немає. Усі 133 кардинали, які брали участь у голосуванні, повернулися до резиденції Санта-Марта у Ватикані, де залишатимуться в ізоляції. Вони знову зберуться на голосування в четвер, 8 травня.

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"Усі кардинали склали присягу на збереження таємниці і відмовилися від своїх електронних пристроїв, щоб запобігти спілкуванню за межами конклаву, витоку інформації або зовнішньому спостереженню. Кардинали і співробітники Ватикану отримають свої телефони і пристрої назад тільки після закінчення конклаву. Порушення клятви секретності тягне за собою автоматичне відлучення від церкви", - йдеться в матеріалі.

Протягом наступних трьох днів відбуватиметься до чотирьох раундів голосування на день. Два проводитимуть зранку і два вдень. Якщо на п'ятий день (неділя, 11 травня), нового понтифіка все ще не оберуть, кардинали отримають перерву в голосуванні та матимуть час на молитву.

Двох останніх Пап Римських, Бенедикта XVI і Франциска, було обрано на другий день голосування. Їхній попередник Іван Павло II був призначений на третій день.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

Президент США Дональд Трамп після повернення з Ватикану заявив, що хотів би стати новим Папою Римським.

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